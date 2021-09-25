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Общество

Регионы «Серебряного ожерелья России» объединил гастрофестиваль в честь Недели туризма в Санкт-Петербурге

В последнюю неделю сентября в Санкт-Петербурге проходит фестиваль, посвящённый Всемирному дню туризма. Праздник, организованный при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, стал символичным завершением летнего туристского сезона и началом осенне-зимнего. Большая часть мероприятий проходит онлайн, позволяя каждому стать героем и участником праздника не выходя из дома, сообщили Псковскому агентству информации в оргкомитете фестиваля. 

Всемирный день туризма отмечают не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах – участниках проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках гастрономического фестиваля онлайн рецептами локальных блюд поделились Вологда, Мурманск, Карелия, Калининград, Республика Коми и другие регионы. Любой житель России может узнать специальные рецепты гастрофестиваля в прямом эфире и приобщиться к национальной культуре ближайших областей и республик.

Чем псковская окрошка отличается от традиционной, что такое новгородские сканцы и ягодники, как правильно подать строганину и чем знаменита Карелия кроме рыбы и калиток? Интереснейшие видео из разных уголков центральной России и Северо-Запада были собраны на сайте tourismday.visit-petersburg.ru в специальном разделе «Онлайн-гастрофестиваль».

Псковская область здесь представлена рецептами пушкинских блинов, окрошки по-псковски и расстегая с псковским судаком.

Вологда подготовила мастер-класс по вепсской национальной̆ кухне — изюминке Вологодской области. Кашу-«яблошницу» и вепсские пирожки вас научат готовить коренные жители этого региона.

Архангельская область представила необычный суп с ламинарией — питательными водорослями, Мурманск удивляет разнообразными блюдами с морепродуктами, а повара Ленинградской области учат правильно жарить корюшку.

Ресторан «В Карелии — есть» презентует брендовую карельскую выпечку — косовик. Это традиционный рыбный праздничный пирог полукруглой косой формы, приправленный карельскими пряными травами. Он состоит из двух слоёв — картофельной лепёшки и блинов с начинкой, красной онежской форелью и белыми беломорскими корюшкой и навагой.

Республика Коми тоже представила традиционную национальную выпечку — шаньги из ржаного теста с крупой, картофелем, творогом и ягодами.

Жители Калининграда учат готовить рыбные блюда — правильный сливочный форшмак из филе сельди и строганину из замороженной скумбрии.

Смотрите все рецепты в разделе «Онлайн-гастрофестиваль».

Гастрономический фестиваль проходит в рамках мероприятий «Недели туризма в Санкт-Петербурге — 2021» при поддержке комитета по развитию туризма. Подробная информация о других событиях праздничной недели — на сайте www.visit-petersburg.ru.

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