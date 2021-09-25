15 градусов тепла и облачную погоду обещают псковичам 26 сентября

17:58, 25 сентября 2021, ПАИ

26 сентября на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём — от +10 до +15.

Атмосферное давление высокое.