15 градусов тепла и облачную погоду обещают псковичам 26 сентября
26 сентября на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём — от +10 до +15.
Атмосферное давление высокое.
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