В небе над Псковской областью наблюдается северное сияние
Жители Псковской области запечатлели северное сияние сегодня, 10 мая. Фотографии природного явления, сделанные в Пскове, Печорах, Пыталово в редакцию ПАИ прислали очевидцы.
Это уникальное явление связано с тем, что на Солнце произошла целая серия мощных вспышек с выбросами в сторону Земли. Учёные предупредили о приближении Солнца к максимуму активности.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В ближайшие ночи прогнозируются северные сияния над всей территорией России.
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