В небе над Псковской областью наблюдается северное сияние

23:41, 10 мая 2024, ПАИ

Жители Псковской области запечатлели северное сияние сегодня, 10 мая. Фотографии природного явления, сделанные в Пскове, Печорах, Пыталово в редакцию ПАИ прислали очевидцы.

Это уникальное явление связано с тем, что на Солнце произошла целая серия мощных вспышек с выбросами в сторону Земли. Учёные предупредили о приближении Солнца к максимуму активности.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































В ближайшие ночи прогнозируются северные сияния над всей территорией России.