До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 мая
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +2 градусов, днём – от +10 до +15.
Атмосферное давление будет высоким.
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