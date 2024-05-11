До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 мая

12:18, 11 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +2 градусов, днём – от +10 до +15.

Атмосферное давление будет высоким.