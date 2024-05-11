Театрально-музыкальная постановка «Так приходит весна…» состоялась в ПсковГУ

11:11, 11 мая 2024, ПАИ

Премьера театрально-музыкальной постановки «Так приходит весна…», посвящённой Дню Победы, состоялась в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Постановку увидели ветераны, руководство вуза, преподаватели, сотрудники и студенты университета. Над проектом работала творческая лаборатория университета. «Эта постановка о дружбе, любви, военном долге и вере», – отметила руководитель творческого объединения София Киперман и добавила, что сценарий разрабатывался в течение всего года.

Постановка включала танцевальные и вокальные номера, которые сопровождались театральными зарисовками.