Театрально-музыкальная постановка «Так приходит весна…» состоялась в ПсковГУ
Премьера театрально-музыкальной постановки «Так приходит весна…», посвящённой Дню Победы, состоялась в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Постановку увидели ветераны, руководство вуза, преподаватели, сотрудники и студенты университета. Над проектом работала творческая лаборатория университета. «Эта постановка о дружбе, любви, военном долге и вере», – отметила руководитель творческого объединения София Киперман и добавила, что сценарий разрабатывался в течение всего года.
Постановка включала танцевальные и вокальные номера, которые сопровождались театральными зарисовками.
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