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Общество

Ремонт улицы Ипподромной стартовал в Пскове

Стартовал ремонт улицы Ипподромной в Пскове. Дорожники проводят работы на тротуаре. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

С 13 мая рабочие приступят к ремонту проезжей части. При этом участок дороги от улицы Леона Поземского до дома № 133 станет односторонним. Направление движения – в сторону улицы Леона Поземского.

«Попеременно будут закрывать по одной полосе движения. Начнут с нечётной стороны. В связи с этим выезды с прилегающих улиц будут закрыты. На чётной стороне – только в сторону улицы Леона Поземского», – подчеркнул глава города.

Вместе с этим автобус № 25 при движении из центра будет идти по улице Труда, а в центр – по обычному маршруту.

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршруты!» – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов отремонтируют в Пскове по нацпроекту.

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