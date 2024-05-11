О летней погоде судили по сегодняшнему дню

09:29, 11 мая 2024, ПАИ

О летней погоде судили по сегодняшнему дню. Также этот день посвящался берёзовому соку, который начинали заготавливать. Об этом сообщает портал calend.ru.

Было принято считать, что самый целебный сок находится в верхних ветках берёзы. Не рекомендовалось собирать сок в туманный или дождливый день.

Наблюдали в этот день и за погодой. Если был ясный восход солнца, то считалось что лето тоже будет ясным, а если ночь была тёплой и звёздной, то стоило ждать богатого урожая.