О летней погоде судили по сегодняшнему дню
О летней погоде судили по сегодняшнему дню. Также этот день посвящался берёзовому соку, который начинали заготавливать. Об этом сообщает портал calend.ru.
Было принято считать, что самый целебный сок находится в верхних ветках берёзы. Не рекомендовалось собирать сок в туманный или дождливый день.
Наблюдали в этот день и за погодой. Если был ясный восход солнца, то считалось что лето тоже будет ясным, а если ночь была тёплой и звёздной, то стоило ждать богатого урожая.
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