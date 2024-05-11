Псковский музей-заповедник пополнил коллекцию сувениров новыми товарами

15:36, 11 мая 2024, ПАИ

Сувенирная коллекция Псковского музея-заповедника пополнилась новыми товарами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Так, в музее появились блокноты, ручки, линейки, а также сувенирные тарелки и магниты.

В пресс-службе отметили, что все они являются ручной работой и изготовлены из натуральных материалов.

Ранее сообщалось, что опубликована программа «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике.