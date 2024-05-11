Псковский музей-заповедник пополнил коллекцию сувениров новыми товарами
Сувенирная коллекция Псковского музея-заповедника пополнилась новыми товарами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Так, в музее появились блокноты, ручки, линейки, а также сувенирные тарелки и магниты.
В пресс-службе отметили, что все они являются ручной работой и изготовлены из натуральных материалов.
Ранее сообщалось, что опубликована программа «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике.
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