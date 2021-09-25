Жириновский предложил отправить в Сибирь футболистов Кокорина и Мамаева

21:04, 25 сентября 2021, ПАИ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил возобновить в России практику ссылок, сообщили «Известия». На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Жириновский высказал мнение о том, что в Сибирь после драки необходимо было отправить российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Он отметил, что, пробыв несколько лет в ссылке, футболисты смогли бы «поднять» местный спорт. «Сибирь со времен декабристов развивалась духовно, интеллектуально за счет ссыльных», - сказал Жириновский.

Путин в свою очередь отметил, что развивать Сибирь необходимо, однако не такими способами. Он подчеркнул, что обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки – не тот метод развития, который выбирает Россия.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий у гостиницы «Пекин» в Москве напали на водителя Виталия Соловчука, избили его и повредили его машину. Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.