В Себеже отметили День народного единства праздничной программой

21:16, 04 ноября 2026, ПАИ

Праздничная программа ко Дню народного единства прошла в Себеже, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











Глава Себежского муниципального округа Виктор Егоров поздравил жителей, подчеркнул, что в нынешних условиях праздник приобрёл особое значение, и напомнил: Россия – это единство народов, историческая память, вера в свою страну и её достойное будущее. Глава округа пожелал всем мира, здоровья и семейного благополучия.

На торжестве юным жителям Себежского района вручили паспорта. Первые документы вручали глава округа Виктор Егоров и начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Себежский» Мария Павлова.

Мария Павлова поздравила ребят и отметила, что паспорт гражданина России – это новая ступень в жизни, которая даёт возможность почувствовать себя полноценным гражданином страны.

Также паспорт РФ вручили участнице государственной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников Юлии Кондратович.

Творческие коллективы района подготовили для жителей и гостей города праздничный концерт.