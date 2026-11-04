В Себеже отметили День народного единства праздничной программой
Праздничная программа ко Дню народного единства прошла в Себеже, пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Глава Себежского муниципального округа Виктор Егоров поздравил жителей, подчеркнул, что в нынешних условиях праздник приобрёл особое значение, и напомнил: Россия – это единство народов, историческая память, вера в свою страну и её достойное будущее. Глава округа пожелал всем мира, здоровья и семейного благополучия.
На торжестве юным жителям Себежского района вручили паспорта. Первые документы вручали глава округа Виктор Егоров и начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Себежский» Мария Павлова.
Мария Павлова поздравила ребят и отметила, что паспорт гражданина России – это новая ступень в жизни, которая даёт возможность почувствовать себя полноценным гражданином страны.
Также паспорт РФ вручили участнице государственной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников Юлии Кондратович.
Творческие коллективы района подготовили для жителей и гостей города праздничный концерт.
Концерт, награды и первые паспорта: как Опочецкий район отметил День народного единства