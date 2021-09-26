В Красногородске сгорел пункт сбора грибов
Днём на улице А. Никандровой, 46 произошёл пожар здания 4х10 метров, передает корреспондент красногородской газеты «Заря».
По словам очевидцев, в здании был организован пункт сбора грибов и ягод.
Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети внутри навеса.
На месте происшествия работают пожарные подразделения. Устанавливается причинённый ущерб.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
26 сентября 2021
Правительство поддержало инициативу проведения в РФ чемпионата мира по мини-футболу