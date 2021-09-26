В Псковской области возобновляются рейды и проверки в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19

22:42, 26 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram сообщил, что с понедельника возобновляются рейды и проверки в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19.

«За неделю рост заболеваемости составил +30 %. Много. Динамика нарастает, поэтому ещё раз призываю всех к соблюдению требований противовирусной безопасности», — обратился губернатор к своим подписчикам.

Согласно актуальной статистике коронавируса, на сегодняшний день в Псковской области COVID-19 заболело почти 50 тысяч человек, из них выздоровело более 42 тысяч.