В Псковской области возобновляются рейды и проверки в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram сообщил, что с понедельника возобновляются рейды и проверки в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19.
«За неделю рост заболеваемости составил +30 %. Много. Динамика нарастает, поэтому ещё раз призываю всех к соблюдению требований противовирусной безопасности», — обратился губернатор к своим подписчикам.
Согласно актуальной статистике коронавируса, на сегодняшний день в Псковской области COVID-19 заболело почти 50 тысяч человек, из них выздоровело более 42 тысяч.
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