Два человека погибли при возгорании дома в Новоржевском районе

13:09, 27 сентября 2021, ПАИ

24 сентября в 6:00 в Новоржевском районе в деревне Губкино в жилом доме произошел пожар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области заявили, что в результате пожара были обнаружены тела 40-летнего местного жителя и его 48-летнего знакомого. Предполагаемый очаг возгорания находится в месте расположения дровяной печи. По данному факту проводится проверка.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.