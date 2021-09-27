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Общество

44-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни

По итогам 2020 года Псковская область заняла 44-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни, который составило РИА Новости.

Рейтинговый балл в Псковской области в 2020 году — 59,4, в 2019 году регион занимал 38-е место.

Лидерами рейтинга пятый год подряд становятся регионы юга России. По итогам 2020-го три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты — у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России. Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Использованы показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. Место в 2019 году определено по аналогичной методике.

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