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После ремонта открылась детская городская поликлиника в Великих Луках

Обновлённая поликлиника встретила великолукских детишек. Фото Великуолукская правда. Новости

Великолукская детская городская поликлиника официально открылась после капитального ремонта в рамках реализации программы первичного звена здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости».

О ходе ремонта сегодня представителям СМИ рассказала главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова.

«Модернизация прошла в рамках программы «Модернизация первичного звена». После проведенного ремонта на 1 этаже, нам было выделено 10 млн. рублей из федерального бюджета в рамках данной программы.

На выбор было предложено, что мы можем сделать. Нашей первоочередной проблемой стал ремонт 2 и 3 этажей. Для того, чтобы их отремонтировать, мы должны быть уверены, что у нас хорошая кровля. Последний капитальный ремонт крыши был в 1982 году. Локальные ремонты, конечно, проводились, но капитального ремонта не было.

Исходя из этого мы сделали выбор в пользу кровли. Мы уже заменили дверные и оконные блоки на ПВХ. Затем провели ремонт нашей центральной лестницы, с заменой всех ее составляющих», – сказала главврач.

В проекте также имеется «последний штрих» – это ремонт общего зала МФК для детей. Также уже отремонтировали два крыльца на улице, подход и навес. Кроме того, предстоят ремонтные работы вентиляционной системы.

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