Великолучане заняли призовые места на областном первенстве по пожарно-спасательному спорту

23:33, 28 сентября 2021, ПАИ

23 сентября в Пскове состоялось лично-командное первенство ГУ МЧС России по Псковской области по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости». Программа соревнований включала в себя: подъём по штурмовой лестнице (ШЛ) в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100м полосы с препятствиями и подъём по трёхколенной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа.



Участниками соревнований стали команды «1-го и 2-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области», «ГКУ Псковской области Управление обеспечения деятельности в ЧС», студенты «Псковского агротехнического колледжа» и дети «Юнармейского отряда г. Великие Луки».



Участия в соревнованиях от «2 ПСО» г.Великие Луки принимали:

Представитель команды Васильев А.А пожарный ОП 5 ПСЧ

Тренер и участник команды Куликов Л.А -ком.отделения -5 ПСЧ

Участники: Минькин Д.А- ком.отделения - 6 ПСЧ , Белый С.В -пожарный - 5 ПСЧ, Коротченков М.Ю- ст.пожарный- 5 ПСЧ, Калмыков Д.С -помощник нач.караула - 6 ПСЧ, Жуков И.В - пожарный -5 ПСЧ.



По результатам соревнований абсолютным чемпионом в личном зачёте стал Минькин Денис, занявший 1 место в подъёме по ШЛ, 1 место в преодолении 100м полосы, 1 место в паре с тренером команды Куликовым Леонидом по 3-х коленной лестнице.



2 место по преодолению 100м полосы занял Белый Сергей и 3 место по трёхколенной лестнице в паре с Коротченковым Максимом.



1 место по ШЛ в окно 2-го этажа учебной башни по средней группе (15-16 лет) занял Юн. Армеец Харканович Вячеслав.



Также участниками юн.армейского отряда с г. В-Луки стали Ковалёв Данила (17лет), Бауэр Павел (15 лет) и Власов Кирилл (13) лет.



Следующий год для пожарно-спасательного спорта в Псковской области очень важный. Летом 2022 года на территории г. Пскова пройдут всероссийские соревнования по Северо-Западу.



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