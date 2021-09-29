Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучане заняли призовые места на областном первенстве по пожарно-спасательному спорту

Великолукская команда. Фото Великолукская правда. Новости

23 сентября в Пскове состоялось лично-командное первенство ГУ МЧС России по Псковской области по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости». Программа соревнований включала в себя: подъём по штурмовой лестнице (ШЛ) в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100м полосы с препятствиями и подъём по трёхколенной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа.

Участниками соревнований стали команды «1-го и 2-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области», «ГКУ Псковской области Управление обеспечения деятельности в ЧС», студенты «Псковского агротехнического колледжа» и дети «Юнармейского отряда г. Великие Луки».

Участия в соревнованиях от «2 ПСО» г.Великие Луки принимали:
Представитель команды Васильев А.А пожарный  ОП 5 ПСЧ
Тренер и участник команды Куликов Л.А -ком.отделения -5 ПСЧ
Участники: Минькин Д.А- ком.отделения - 6 ПСЧ , Белый С.В -пожарный - 5 ПСЧ, Коротченков М.Ю- ст.пожарный- 5 ПСЧ, Калмыков Д.С -помощник нач.караула - 6 ПСЧ, Жуков И.В - пожарный -5 ПСЧ.

По результатам соревнований абсолютным чемпионом в личном зачёте стал Минькин Денис, занявший 1 место в подъёме по ШЛ, 1 место в преодолении 100м полосы, 1 место в паре с тренером команды Куликовым Леонидом по 3-х коленной лестнице.

2 место по преодолению 100м полосы занял Белый Сергей и 3 место по трёхколенной лестнице в паре с Коротченковым Максимом.

1 место по ШЛ в окно 2-го этажа учебной башни по средней группе (15-16 лет) занял Юн. Армеец Харканович Вячеслав.

Также участниками юн.армейского отряда с г. В-Луки стали Ковалёв Данила (17лет), Бауэр Павел (15 лет) и Власов Кирилл (13) лет.

Следующий год для пожарно-спасательного спорта в Псковской области очень важный. Летом 2022 года на территории г. Пскова пройдут всероссийские соревнования по Северо-Западу.

Пожарный спорт ждёт юных спортсменов, спортсменок и новых чемпионов!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

О критичности мышления, гусях и встрече под Ольгинским мостом – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
28 сентября 2021

Великолучане заняли призовые места на областном первенстве по пожарно-спасательному спорту
28 сентября 2021

В Перми актёр во время детского спектакля прямо на сцене курил вейп
28 сентября 2021

Пскович увидел на выгуле в Питере необычного питомца
28 сентября 2021

Татьяна Голикова поздравила участников национальной сборной WorldSkills
28 сентября 2021

Псковская городская больница отметила 120 лет со дня основания
28 сентября 2021

Акция «Чистые берега» пройдёт 1 октября в Пскове
28 сентября 2021

Фоторепортаж: как проходили антитеррористические учения в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...