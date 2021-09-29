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Общество

Губернатор Псковской области сообщил, что статистика заражения коронавирусом в регионе снова подросла

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о важности внимания к собственному здоровью, посколько заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растёт.

«Постараемся избежать новых ограничений, но каждому нужно внимательнее относиться к соблюдению противовирусных требований», - написал глава региона в Instagram.

За последние сутки в Псковской области 164 человека заразились covid-19. 146 пациентов выздоровели. Смертей нет.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 50 265 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Официальная статистика по коронавирусой инфекции в Псковской области за 28 сентября 2021 года

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