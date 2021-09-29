Губернатор Псковской области сообщил, что статистика заражения коронавирусом в регионе снова подросла
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о важности внимания к собственному здоровью, посколько заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растёт.
«Постараемся избежать новых ограничений, но каждому нужно внимательнее относиться к соблюдению противовирусных требований», - написал глава региона в Instagram.
За последние сутки в Псковской области 164 человека заразились covid-19. 146 пациентов выздоровели. Смертей нет.
С начала эпидемии в регионе зафиксировано 50 265 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Губернатор Псковской области сообщил, что статистика заражения коронавирусом в регионе снова подросла
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