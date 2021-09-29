Губернатор Псковской области сообщил, что статистика заражения коронавирусом в регионе снова подросла

00:32, 29 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о важности внимания к собственному здоровью, посколько заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растёт.



«Постараемся избежать новых ограничений, но каждому нужно внимательнее относиться к соблюдению противовирусных требований», - написал глава региона в Instagram.

За последние сутки в Псковской области 164 человека заразились covid-19. 146 пациентов выздоровели. Смертей нет.



С начала эпидемии в регионе зафиксировано 50 265 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.