Чем отличается кассовый чек от QR-кода для оплаты чаевых, рассказали псковичам

10:50, 29 сентября 2021, ПАИ

Чем отличается кассовый чек от QR-кода для оплаты чаевых, рассказала главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяна Козловская на пресс-конференции 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она пояснила, что в заведениях общепита зачастую выдают гостевой товарный чек, который свидетельствует о наличии QR-кода для оплаты чаевых. Но это не кассовый чек. Проверить это можно, считав QR-код на кассовом чеке. Невыдача чека является нарушением, уточнила специалист.

Татьяна Козловская рассказала, что в течение года налогоплательщиков могут привлекать к административной ответственности за неиспользование контрольно-кассовой техники. Кассовый чек должен применяться при каждом расчете физического лица. Если выручка организаций общественного питания сильно отличается, это свидетельствует о том, что организация подлежит проверке.

Специалист уточнила, что может быть выдано предупреждение или административный штраф. За неприменение контрольно-кассовой техники на должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Организации без контрольно-кассовой техники грозит штраф в размере от 3/4 до 1 суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей.