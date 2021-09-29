В Дновском районе мужчина задержан по подозрению в убийстве пожилой матери

21:08, 29 сентября 2021, ПАИ

Следственными органами СК Российской Федерации по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает канал Псковская сводка.

По версии следствия, к преступлению причастен сын потерпевшей, который указанной ночью в ходе ссоры с матерью схватил нож и ударил ее в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Он подал заявление о явке с повинной, в которой подобно сообщил об обстоятельствах совершенного преступления.