Оксана Фёдорова приедет в Псков в октябре с проектом «Музыкальное путешествие»

10:21, 30 сентября 2021, ПАИ

В Псков с проектом «Музыкальное путешествие» приедет телеведущая Оксана Фёдорова, пишет официальный Telegram-канал региона.

Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой запустил культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», который направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения.

Благодаря проекту ребята познакомятся с интересными, а порой малоизвестными фактами музыкальной истории региона, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие российские композиторы и музыканты.

В октябре в Пскове пройдет съемка телепрограммы, а также творческая встреча с Оксаной Фёдоровой и концерт с участием юных талантов Псковской области.

Телепрограммы о музыкальной истории русских городов будут транслироваться на сайте проекта музыкальноепутешествие.рф , в соцсетях, а также на федеральных и региональных телеканалах.