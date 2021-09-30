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Политика

Избраны заместители председателя Псковского областного Собрания седьмого созыва

Избраны заместители председателя Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 1-й сессии регионального парламента нового созыва, которая проходит 30 сентября.

Вице-спикерами стали Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Юрий Сорокин. Они будут осуществлять полномочия без отрыва от постоянной профессиональной деятельности.

На профессиональной постоянной основе заместителями председателя Псковского областного Собрания будут работать Игорь Дитрих, который также возглавит комитет по труду и социальной политике, и Александр Братчиков — он также станет председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

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