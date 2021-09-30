Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании
В Париже суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. Об этом пишет РИА Новости.
Экс-президент Франции должен будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья.
Признано, что бывший президент Франции знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию, он также был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, Саркози продолжил предвыборные митинги.
По требованию прокуратуры Саркози должны были дать 6 месяцев тюремного срока. Обвинение также попросило назначить экс-президенту Франции еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3 750 евро.
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Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании
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