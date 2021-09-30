Фракция «Единой России» зарегистрирована в Псковском областном Собрании

13:20, 30 сентября 2021, ПАИ

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» зарегистрирована в Псковском областном Собрании депутатов 7-го созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 30 сентября.

В составе фракции — Алексей Севастьянов, Елена Лунгу, Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Татьяна Фомченкова, Елена Даньшова, Александр Котов, Владимир Кузь, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Виктор Иващенко, Андрей Турчак, Анастасия Повторейко, Олег Грицаев, Геннадий Григорьев, Андрей Михайлов и Олег Савельев.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».