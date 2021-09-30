Кофе и французский язык помогают Светлане Мельничук сохранять бодрость и энергию

13:22, 30 сентября 2021, ПАИ

Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября заявила, что кофе и французский язык помогают ей сохранять энергию и бодрость.

«Есть жизнь – она прекрасна, и чтобы сделать её интересней, нужно что-то делать, - отметила Светлана Мельничук. – Жизнь вертится, крутится, получаем удовольствие».

Спикер рассказала, что начинает день с чашки кофе со сливками для того, чтобы в организм поступал кальций.

«Каждый день я начинаю с урока французского языка, мне это доставляет такое удовольствие, - добавила Мельничук. – Рекомендуют заниматься зарядкой для шеи, она должна быть подвижная, я делаю это в обязательном порядке».

Кроме того, замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров отметила, что знает польский язык, а в школе учила немецкий.

«Мне хотелось показать слушателям Университета третьего возраста, что можно самостоятельно заниматься языком, учить, хотела всех удивить», - подчеркнула Мельничук.