Псковское облсобрание зарегистрировало 5 фракций оппозиционных партий

13:28, 30 сентября 2021, ПАИ

Фракции оппозиционных партий зарегистрированы в Псковском областном Собрании депутатов 7-го созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 30 сентября.

В состав фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» входят Пётр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко. Псковское региональное отделение Российской объединенной демократической партии «Яблоко» в Собрании представляет Артур Гайдук. Интересы политической партии ЛДПР будет отстаивать Антон Минаков, партии «Новые люди» - Андрей Маковский.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».