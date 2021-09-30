В Псковской области критически снизились темпы вакцинации от коронавируса

17:40, 30 сентября 2021, ПАИ

Критическое падение темпов вакцинации от коронавируса констатировала заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на заседании оперштаба 30 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в лучшие времена вакцинировались около 2 тысяч человек в сутки, сейчас - около 300-340 человек. Специалист заметила, что все вакцина есть в достаточном количестве, работают пункты вакцинации в поликлиниках и торговых центрах, мобильные выездные бригады. Однако предложение опережает спрос. «Приверженность населения к вакцинации критически снизилась», - сказала Надежда Рагозина.

При этом, по ее словам, темпы вакцинации от гриппа гораздо лучше - прививаются порядка 1000 человек в день.

«Эта прививка более привычна людям», - заметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Надежда Рагозина согласилась с этим и заявила, что система здравоохранения региона готова к наращиванию темпов вакцинации.