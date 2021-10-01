Более 174 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

09:02, 01 октября 2021, ПАИ

174 858 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 184 479 жителей региона. Всего использовано 77,5 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что ситуация в регионе непростая, и напомнил, что прививка доступна во всех муниципалитетах.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 50 606 человек, 43 300 пациентов выздоровело, 777 человек умерло.