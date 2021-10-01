Теперь будет безопаснее: вокруг школы №21 в Пскове появился забор

11:05, 01 октября 2021, ПАИ

Ограждение появилось на территории Социально-экономического лицея №21 имени героя России С.В. Самойлова в Пскове.

Ранее родители учеников неоднократно жаловались на отсутствие забора вокруг учебного заведения, беспокоясь за безопасность своих детей, поскольку на территорию школы мог попасть любой желающий.

Руководство школы обратилось за помощью к депутату Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрию Барабанову. В результате школа была включена в программу администрации Пскова «Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений». В июне текущего года прошел аукцион и был заключен контракт на сумму 1,3 млн рублей, выделенных на строительство ограждения по всему периметру учреждения.

Сдача объекта состоялась 28 сентября, на месяц позже заявленного срока. В приемке приняли участие родители учеников, входящие в «Народный контроль», представители Стройтехнадзора, Управления образования администрации Пскова и депутат Дмитрий Барабанов, который лично принимал и контролировал все этапы работ.

Забор представляет собой ограждение из сварных 5D металлических панелей. Места под ворота и калитки были выбраны с учетом пожеланий родителей учащихся.

Кроме того, на территории школы выстроили пешеходную дорожку из тротуарной плитки, ведущую от ворот к входу в здание. Дмитрий Барабанов отметил, что дорожка отвечает всем требованиям для передвижения маломобильных групп населения.

«Сделано хорошо, качественно, использованы материалы большей плотности, чем в других школах. Единственный минус – не уложились по срокам, и вместо 31 августа, как было заявлено в контракте, мы принимаем объект 28 сентября», - отметил депутат, добавив, что задержки объяснялись тем, что заборные панели производились и везлись из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Барабанов также добавил, что теперь есть желание установить на территории школы физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

«Есть желания, планы, которые будем превращать в цели и действовать», - подчеркнул депутат.