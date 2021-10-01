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Общество

Теперь будет безопаснее: вокруг школы №21 в Пскове появился забор

Фото Вадима Боченкова

Ограждение появилось на территории Социально-экономического лицея №21 имени героя России С.В. Самойлова в Пскове.

Ранее родители учеников неоднократно жаловались на отсутствие забора вокруг учебного заведения, беспокоясь за безопасность своих детей, поскольку на территорию школы мог попасть любой желающий.

Фото Вадима Боченкова

Руководство школы обратилось за помощью к депутату Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрию Барабанову. В результате школа была включена в программу администрации Пскова «Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений». В июне текущего года прошел аукцион и был заключен контракт на сумму 1,3 млн рублей, выделенных на строительство ограждения по всему периметру учреждения.

Сдача объекта состоялась 28 сентября, на месяц позже заявленного срока. В приемке приняли участие родители учеников, входящие в «Народный контроль», представители Стройтехнадзора, Управления образования администрации Пскова и депутат Дмитрий Барабанов, который лично принимал и контролировал все этапы работ.

Как выглядела территория школы до установки забора

Забор представляет собой ограждение из сварных 5D металлических панелей. Места под ворота и калитки были выбраны с учетом пожеланий родителей учащихся.

Фото Вадима Боченкова

Кроме того, на территории школы выстроили пешеходную дорожку из тротуарной плитки, ведущую от ворот к входу в здание. Дмитрий Барабанов отметил, что дорожка отвечает всем требованиям для передвижения маломобильных групп населения.

Как выглядела территория школы до установки забора

«Сделано хорошо, качественно, использованы материалы большей плотности, чем в других школах. Единственный минус – не уложились по срокам, и вместо 31 августа, как было заявлено в контракте, мы принимаем объект 28 сентября», - отметил депутат, добавив, что задержки объяснялись тем, что заборные панели производились и везлись из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Барабанов также добавил, что теперь есть желание установить на территории школы физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

«Есть желания, планы, которые будем превращать в цели и действовать», - подчеркнул депутат.

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