Псковский губернатор поздравил жителей региона с Международным днём пожилых людей

12:10, 01 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём пожилого человека. Видео с поздравлением опубликовано в официальном Telegram-канале региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области практически каждый третий житель – старше пенсионного возраста. «Некоторые из вас видели войну и защищали нашу родину. Многие восстанавливали страну в послевоенные годы. Это вы развивали сельское хозяйство, прокладывали дороги, строили заново города, делали всё, чтобы ваши дети жили в достатке и благополучии», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что многие пожилые люди продолжают принимать самое активное участие в жизни региона. «В Псковский области на сегодняшний день работают порядка 500 волонтёров «серебряного возраста. У нас работают ветеранские общественные организации. Они помогают в проведении памятных и патриотических мероприятий, инициируют новые проекты», –заметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что пожилые люди остаются хранителями традиций и ценностей, которые передаются молодому поколению.

«К вашему опыту и знаниям мы прибегаем в самых непростых ситуациях и всегда находим поддержку и нужные советы, а ещё вы любимые бабушки и дедушки, которые делают детство своих внуков по-настоящему счастливым. Спасибо за то тепло, доброту и мудрость, которыми вы делитесь с нами. С праздником вас», – заключил Михаил Ведерников.