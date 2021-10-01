Астрологический прогноз на октябрь: отложить все новые дела

13:22, 01 октября 2021, ПАИ

В начале октября на небе складывается уникальная ситуация — сразу шесть планет находятся в ретроградном движении. А это значит, что неминуем возврат к старым незакрытым темам и долгам.

В первую неделю октября не стоит начинать никаких новых дел. Они будут идти с очень большими препятствиями и проблемами, могут и вовсе зависнуть, чреваты разочарованиями и неминуемыми переделками.

Самый серьезный аспект - Меркурий квадрат Плутон (самое сильное влияние 1-7 октября). От него ждем больше всего неприятностей. Будьте готовы к тому, что всплывут ваши старые конфликты и грешки. Придется разбираться с делами и скелетами, которые вы считали давно похороненными. Они потребуют от вас мобилизации сил и больших затрат. Если есть конфликты в партнерстве, они также могут обостриться.

Однако это время можно использовать с пользой. Например, обратиться к психологу или другому специалисту, чтобы разгрести свои душевные завалы, проработать внутренние конфликты и разобраться с незакрытыми гештальтами. Также можно вынести из дома и выкинуть все старые, ненужные и сломанные вещи. Тем самым вы расчистите не только физическое, но и энергетическое пространство вокруг себя, и вам станет буквально легче дышать.

6 октября - новолуние в знаке Весов в неблагоприятном аспекте с Марсом. Поэтому в этот день возможны ссоры, повышенный бытовой травматизм (особенная опасность от ножей и огня) и аварийность на дорогах. Будьте внимательны и аккуратны! Традиционные рекомендации на этот день: не брать на себя стахановских подвигов, энергии и так мало, не переедать, не переборщить с лекарствами, не начинать важных дел и не принимать серьезных решений с далеко идущими последствиями. Лучше всего заняться планированием дел на предстоящий лунный месяц.

7 октября Венера из мрачного Скорпиона переходит в оптимистичного Стрельца. А это значит, что мы будем смотреть на жизнь чуть веселее. Не будем отказывать себе в маленьких и больших радостях, станем тратить больше денег. В период прохода Венеры по Стрельцу (а он продлится до 5 ноября) можно рассчитывать на неожиданные премии и подарки, наши начальники, партнеры и вторые половинки станут щедрее. Люди будут охотнее жертвовать деньги. Поэтому проекты, которые нуждаются в спонсорской помощи, будут двигаться гораздо быстрее. Можно возобновлять попытки сбора средств. Правда, если вы жертвователь, будьте внимательны, особенно во второй половине октября могут активизироваться и мошенники.

11 октября Сатурн выйдет из ретроградного движения. Станет легче общаться с чиновниками, тормозившие карьерные дела пойдут быстрее. Если у вас подзависло решение вопросов в официальных инстанциях, можно рассчитывать на их движение.

Но в большей мере мы ощутим это движение после 18 октября, когда и Меркурий развернется в прямое движение. Плюс еще 3-4 дня ему на разгон.

Рекомендации на период ретроградного Меркурия стандартные: не начинать важных проектов, не устраиваться на новую работу, по десять раз перечитывать документы, если вы ставите под ними свою подпись, тщательно перепроверять всю входящую информацию.



Зато можно возвращаться к делам, которые раньше все никак не удавалось довести до ума и, наконец, закончить. Можно в очередной раз попробовать бросить курить, глядишь, эта попытка окажется удачной, или в пятый раз начать учить английский и бегать по утрам. Если вы занимаетесь торговлей, самое время сбыть залежалый товар. Можно возобновить старый деловой контакт, попробовать внести изменения в договор, если раньше не удавалось. Можно снова попробовать сдать экзамен, например по вождению.

20 октября полнолуние в знаке Овна. Может поштормить по эмоциям. Пострайтесь не втягиваться в споры и конфликты, не рубите с плеча, подождите хотя бы до завтра.

Последняя треть октября будет более гармоничной. Мы почувствуем себя свободнее, появится больше сил, замаячат новые перспективы. Все важные начинания месяца лучше запланировать на этот период.

23 октября Солнце переходит в Скорпиона. И мы можем столкнуться с еще более глубокой трансформацией всех начавшихся ранее процессов. У всех появляются шансы выйти на новый уровень — в карьере, в личной жизни, в саморазвитии. Но как вы пройдете этот квест, зависит от вас.

Особенно неблагоприятные дни: 1, 6, 12, 17, 22 октября.

Благоприятные дни: 13, 15, 19, 28 октября.