Первое заседание Госдумы VIII созыва назначено на 12 октября

14:37, 01 октября 2021, ПАИ

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября. Такую дату назначил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно российской Конституции, Государственная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но глава государства может созвать заседание раньше данного срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. Кроме того, с момента начала работы нового созыва Государственной Думы полномочия прежнего созыва прекращаются.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 % протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 % голосов. Второе место заняла КПРФ, набравшая 18,93 % голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 %), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (7,46 %) и партия «Новые люди» (5,32 %).