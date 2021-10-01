Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первое заседание Госдумы VIII созыва назначено на 12 октября

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября. Такую дату назначил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно российской Конституции, Государственная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но глава государства может созвать заседание раньше данного срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. Кроме того, с момента начала работы нового созыва Государственной Думы полномочия прежнего созыва прекращаются.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 % протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 % голосов. Второе место заняла КПРФ, набравшая 18,93 % голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 %), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (7,46 %) и партия «Новые люди» (5,32 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

Виталий Соловьёв вступил в должность главы Новосокольнического района
30 сентября 2021

Фракция «Единой России» зарегистрирована в Псковском областном Собрании
30 сентября 2021

Андрей Турчак продолжит работу в Совете Федерации
30 сентября 2021

Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
30 сентября 2021

Началась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
30 сентября 2021

Седьмой созыв депутатов Псковского областного Собрания в инфографике
30 сентября 2021

Новый созыв Псковского областного Собрания соберётся на сессию 30 сентября
29 сентября 2021

Губернатор Псковской области провел встречу с представителями пяти партий, вошедших в состав 7-го созыва областного Собрания депутатов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...