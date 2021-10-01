127,5 тысячи россиян призовут в армию осенью

14:48, 01 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что с 1 октября по 31 декабря 2021 года необходимо осуществить призыв на военную службу 127,5 тысячи российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

Также президент постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.