Зинаида Иванова: Музыкальное путешествие по Псковщине может быть длиною в жизнь

14:59, 01 октября 2021, ПАИ

Музыкальное путешествие по Псковщине может быть длиною в жизнь. Об этом заявила директор Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Зинаида Иванова поблагодарила певицу от лица коллектива колледжа искусств за то, что Псков включен в маршрутную ленту проекта. «Если начну перечислять фестивали, конкурсы, которыми насыщена культурная афиша Псковского региона, это будет бесконечно», - заявила она и заметила, что в это самое время в Новоржеве завершается областной фестиваль народной музыки имени Бориса Трояновского.

«Сегодня мы постараемся представить тех ребят, которыми мы гордимся. Наши юные музыканты станут участниками концерта, в их числе стипендиаты Минкультуры, молодые дарования РФ, обладатели премии «Юные дарования Псковщины», дважды участник проффесиональных смен в «Сириусе», основатель псковской гусельной школы», - анонсировала Зинаида Иванова предстоящий сегодня концерт. В нём также примут участие ансамбль «Лель», представители Великих Лук, Себежа, Невеля.

Одной из участниц станет студентка 1 курса колледжа искусств Ольга Александрова. По словам директора учреждения, девушка незрячая, но божественно одаренная. «Овладеваем навыками обучения особенных детей», - заметила Зинаида Иванова.