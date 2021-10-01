Ассоциация профсоюзов Северо-Запада провела заседание в Пскове

15:53, 01 октября 2021, ПАИ

29 сентября в Пскове состоялась встреча председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с председателями областных профсоюзных организаций, а также с участниками Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР в СЗФО.

Открывая мероприятие, Михаил Шмаков отметил, что в настоящее время начался новый этап общественной, политической, экономической жизни. «Сегодня, когда завершилась государственная политическая кампания, связанная с выборами в Госдуму, нам необходимо усилить контроль за выполнением предвыборных обещаний. У нас есть инструменты для этого, которые за 30 лет вышли на лучший уровень в мире. Это система переговоров, которая заключается в работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Такие комиссии в каждом регионе. Это работает и позволяет нам двигаться вперед», - сказал он.

Михаил Шмаков напомнил, что ФНПР объединяет 40 отраслевых профсоюзов. «На начало года насчитывалось порядка 20 млн членов профсоюзов. Мы самая крупная общественная организация в РФ, - отметил он. - И мы организация с идеологией. Наша идеология заключается в трех основных постулатах. Первый - достойные рабочие места и заработная плата. Второй - охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. Третий - выполнение социальных гарантий, которое прописано в нашем законодательстве (пенсии, различные виды пособий). Решением этих задач необходимо заниматься каждый день, на любом уровне».

Однако, по словам профсоюзного лидера, есть много проблем, которые необходимо более настойчиво решать. Одна из них — создание рабочих мест. «Государство считает, что рабочие места будут создаваться через поддержку системы самозанятых и индивидуальных предпринимателей, что мы видим в части налоговых льгот для этих категорий работников. Но надо понимать, что это труд незащищенный. Поэтому наше требование в том, чтобы создавалось больше рабочих мест с постоянной занятостью. На самозанятых Трудовой кодекс распространяется не полностью, а иногда вообще не распространяется: отпусков нет, больничных нет и пенсий тоже нет. Самозанятость — это во многом поденщина. Поэтому здесь еще много работы», - сказал он.

Михаил Шмаков коснулся и вопросов о размерах заработной платы. «После многих дебатов перешли на новую систему подсчета МРОТ. Мы добились, что принят закон, что на каждом рабочем месте должна выплачиваться зарплата не меньше, чем минимальный размер оплаты труда за полную 40-часовую неделю занятости. И это не везде выполняется до сих пор, не во всех бюджетных учреждениях. Здесь еще масса вопросов», - заявил он.

Также он отметил заинтересованность профсоюзов в организации работы по созданию безопасных рабочих мест, необходимости заключения коллективных договоров. «В рамках вопросов, связанных и с охраной труда, и с техникой безопасности, и с выполнением социальных гарантий, есть еще хорошее поле для работы. Вся наша поддержка, которую мы давали тем или иным партиям, должна сейчас конвертироваться в понуждение уважаемых политиков, чтобы они выполняли свои предвыборные обещания. И нам предстоит очередной день борьбы за достойный труд — 7 октября. Упор должен быть на проведение заседаний трехсторонних комиссий, корректировку трехсторонних соглашений и конкретный требовательный разговор по ускорению экономического развития предприятия, региона, страны в целом», - сказал лидер профсоюзной организации.

Михаил Шмаков также обратил внимание на вопросы представителей отраслевых профсоюзов. Так, на вопрос о том, насколько необходимо органам профсоюзов обладать законодательной инициативой, профсоюзный лидер отметил, что в ряде регионов законодательные собрания приняли решение о праве профсоюзов на законодательную инициативу.

«Правительство сегодня проводит политику препятствования активной деятельности профсоюзов. Поэтому на федеральном уровне права законодательной инициативы профсоюзов не возвращается. Но у нас есть депутаты Госдумы от профсоюзов, есть депутаты соответствующих региональных заксобраний. Они имеют право законодательной инициативы. Но сколько вы формулировали таких законодательных инициатив?» - поинтересовался Михаил Шмаков.

Также он отметил, что, возможно, в дальнейшем профсоюзы к этому придут. Пока же «государство делает упор на развитие волонтерских организаций, потому что ими очень удобно управлять». «Профсоюзами управлять сложно», - уверен спикер.

В то же время руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов заявил, что псковские профсоюзы в 2015 году добились права законодательной инициативы. Так, на сессии областного Собрания был рассмотрен и принят закон об охране труда. «Благодаря нашей с вами совместной работе у нас в регионе существует и социальное партнерство, и закон о молодежной политике, который мы разрабатывали и принимали», - сообщил он.

Другим острым вопросом, который обсудили представители профсоюзных организаций, стал размер пенсий и необходимость обсуждать и корректировать пенсионную реформу с тем, чтобы «эти пенсии больше выполняли ту функцию, которую должны выполнять». «Нужны большие силы и ваших отраслевых профсоюзов тоже», - отметил Михаил Шмаков.

Встреча завершилась награждением почетной грамотой сотрудника Псковского облсовпрофа Ксении Артеменковой «за активную деятельность в развитии профсоюзного движения».

После полуторачасовой встречи лидер ФНПР направился на заседание областной трехсторонней комиссии.