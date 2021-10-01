«Экопром» предупреждает псковичей о телефонных мошенниках

17:49, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября в Центр обслуживания клиентов обратилась жительница города Великие Луки и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера и сообщили о задолженности за услуги обращения с ТКО перед филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Регоператор просит граждан быть более внимательными и напоминает, что компания ООО «Экопром» население о наличии задолженности по телефону не оповещает. О наличии долга вы можете узнать по телефону Центров обслуживания клиентов или обратиться в них лично:

- 180000, Псковская область, г. Псков, улица Льва Толстого, д. 3, +7(8112) 20-19-21;

- 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29, +7(81153) 6-94-28.

Помимо этого, можно написать в официальные соцсети регионального оператора по обращению с ТКО:

- VK: vk.com/mehpskov

- Instagram: mehuborka_pskov

- или отправить запрос на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru

Обращаем внимание, что у филиала ООО «Экопром» следующие банковские реквизиты, поэтому будьте внимательны при оплате квитанций:

ИНН - 5263049020

КПП - 602743001

Адрес регистрации филиала - г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 1.

Расчетный счет - 40702810532380002451

Полное наименование банка - ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК - 044030786

Кор/счет - 30101810600000000786