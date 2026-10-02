Сильный туман ожидается в Псковской области 3 октября

14:49, 02 октября 2026, ПАИ

Густой туман накроет Псковскую область 3 октября, сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.

По прогнозам синоптиков, туман с видимостью 500 метров и менее ожидается ночью и утром 3 октября.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 112 или 101.