Сохранение культурного наследия малых городов обсудили эксперты на форуме РИО в Пскове

14:55, 02 октября 2026, ПАИ

Секция «Актуальные вопросы сохранения ОКН и мемориальный ландшафт в малых городах» прошла в рамках форума региональных отделений Российского исторического общества «Малые города в контексте истории и современности России». Мероприятие организовали в одном из корпусов ПсковГУ сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Модератором встречи выступил руководитель управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков.

Декан исторического факультета Тверского государственного университета, председатель совета отделения Российского исторического общества в Тверской области Татьяна Леонтьева представила презентацию «Кашин (Тверская область): проекты возрождения ОКН и стратегии развития города».

Спикер отметила важность объединения властей, епархии и самих жителей в этой работе. Особое внимание она обратила на частные инициативы жителей Кашина. Как, например, отреставрированный музей каши и кашинских традиций.

«Его благоустроили исключительно на частные средства. Но цельная помощь государства, епархии и жителей позволит преобразить малый город с большой историей», – сказала она и подчеркнула, что для полноценной репрезентации культурного наследия требуется и масштабное научное сопровождение.

В ноябре в Кашине пройдёт выездное заседание для утверждения плана мероприятий совместно с РИО.

Декан исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, председатель совета отделения Российского исторического общества в Республике Северная Осетия – Алания Залина Плиева выступила с презентацией на тему «Деятельность молодёжной научной лаборатории СОГУ «Наследие» по сохранению объектов культурного наследия РСО-Алания».

«Деятельность молодёжной научной лаборатории началась с организации работы. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что молодёжь нужно больше вовлекать в работу по сохранению объектов культурного наследия. Руководство вуза поддержало эту идею, была закуплена техника – так началась работа», – подчеркнула выступающая.

Залина Плиева отметила заинтересованность ребят: в малых городах они выявляют и ставят на учёт различные объекты, собирают краеведческие данные, обмениваются опытом с ровесниками и маститыми учёными.

Директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, член совета Российского исторического общества в Республике Татарстан Айрат Ситдиков рассказал на встрече об исторических поселениях: региональном значении, опыте определения предмета охраны, границ территорий.

В Татарстане расположено 13 исторических поселений: федерального значения – 2, регионального – 11. Эти памятники истории фиксируют различные эпохи, культурные особенности. «Важно разъяснять и понимать законодательство в части сохранения объектов культурного наследия, исторических поселений», – указал он.

Заведующая кафедрой истории России и археологии Новгородского государственного университета, председатель совета отделения Российского исторического общества в Новгородской области Елена Торопова рассказала о том, что же такое археологическое наследие в современном малом городе: обуза или ресурс для развития. Презентация была построена на примере Старой Руссы.

Старая Русса сегодня – муниципальный округ, где проживает порядка 26 тысяч человек. В прежние времена она была центром внутренней и международной торговли, а главным товаром была соль.

Важнейшей особенностью территории эксперт назвала влажный культурный слой, который обеспечивает сохранность органики. Развивать территорию и работать на ней позволяет привлечение инвесторов. Наглядные карты – главный инструмент для убеждения в необходимости проведения раскопок.

«Дать ответ на поставленный в начале выступления вопрос сложно. Пример Старой Руссы показывает, что при наличии крепкой научной базы и диалога с обществом археологическое наследие становится мощным инструментом развития малого города», – заключила спикер.

Директор благотворительного фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Ильяс Ягофаров представил содержательную презентацию «Усадьба Строгановых. Ревитализация объекта культурного наследия федерального значения». «Приглашаю всех приехать и посотрудничать, работы там много», – призвал он.

Усадьба в Волышово, по словам спикера, собрала все элементы ранних эпох. Удивительно, что там, где в здании были выбиты стёкла, всё сохранилось, а в закрытых помещениях всё превратилось в пыль. Предстоит реконструировать 33 помещения.

На базе усадьбы хотят создать комплекс с музеем, выставочным залом, гостиницей, бутик-отелем премиум-класса, конноспортивным центром. Там планируют проводить мероприятия федерального уровня.

Концепция – на увеличение турпотока и сохранение территориальной целостности. Каждый год в планах принимать до 30 тысяч человек.

Что уже сделано с 2023 года: разработана концепция гостиничного и культурного комплекса, открыта арт-резиденция, разработан аудиоспектакль, готовится проектно-сметная документация. Планируется возрождение золотошвейной мастерской при поддержке Фонда президентских грантов.

«У нас будут проводить культурные мероприятия, повышающие туристический потенциал региона. С нами уже начинают сотрудничать Эрмитаж, Большой театр», – заметил Ильяс Ягофаров.

Секция продолжилась выступлениями экспертов.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО стартовал в Псковской области 1 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждают развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности.

Научная программа сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику пограничья и взгляд молодых исследователей.

Мероприятие проводится на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита председателя правления РИО Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума Российского исторического общества. Данную инициативу поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.