Для посещения нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» нужны пропуска

19:07, 01 октября 2021, ПАИ

Комитет по туризму Псковской облсти уведомляет всех, кто планирует посетить новый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».



В связи с нахождением достопримечательности в пограничной зоне всем индивидуальным туристам перед ее посещением необходимо получить пропуск.



Заявление на индивидуальный пропуск в пограничную зону нужно подать заранее через интернет-портал «Госуслуги»:

для взрослых – к заявлению необходимо приложить копию паспорта (1 страница, прописка),

для детей – заявление от законного представителя, копию свидетельства о рождении, копию прописки.

Также заявление можно подать на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области pu.pskovobl@fsb.ru:

для взрослых – скан заявления, скан паспорта (1 страница, прописка),

для детей – скан заявления, скан свидетельства о рождении и прописки.

Бланки заявления можно найти в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.



Кроме того, можно оформить коллективный пропуск для физических лиц. Для этого необходимо одному человеку оформить на себя заявление и приложить таблицу, в которой будут прописаны следующие данные на каждого человека в группе:

ФИО;

дата рождения;

возраст;

гражданство;

паспортные данные (полностью);

место жительства (прописка).

Срок изготовления пропуска:

для граждан РФ – 15 рабочих дней,

для иностранных граждан – 30 рабочих дней.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обратиться по телефону: +7 (8112) 698-267 (Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, бюро пропусков).

Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.