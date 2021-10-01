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Для посещения нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» нужны пропуска

Мемориал находится в пограничной зоне, поэтому нужны пропуска. Фото Вконтакте

Комитет по туризму Псковской облсти уведомляет всех, кто планирует посетить новый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

В связи с нахождением достопримечательности в пограничной зоне всем индивидуальным туристам перед ее посещением необходимо получить пропуск.

Заявление на индивидуальный пропуск в пограничную зону нужно подать заранее через интернет-портал «Госуслуги»:

  • для взрослых – к заявлению необходимо приложить копию паспорта (1 страница, прописка),
  • для детей – заявление от законного представителя, копию свидетельства о рождении, копию прописки.

Также заявление можно подать на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области pu.pskovobl@fsb.ru:

  • для взрослых – скан заявления, скан паспорта (1 страница, прописка),
  • для детей – скан заявления, скан свидетельства о рождении и прописки.

Бланки заявления можно найти в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.

Кроме того, можно оформить коллективный пропуск для физических лиц. Для этого необходимо одному человеку оформить на себя заявление и приложить таблицу, в которой будут прописаны следующие данные на каждого человека в группе:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • возраст;
  • гражданство;
  • паспортные данные (полностью);
  • место жительства (прописка).

Срок изготовления пропуска:

  • для граждан РФ – 15 рабочих дней,
  • для иностранных граждан – 30 рабочих дней.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обратиться по телефону: +7 (8112) 698-267 (Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, бюро пропусков).
Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.

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