Для посещения нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» нужны пропуска
Комитет по туризму Псковской облсти уведомляет всех, кто планирует посетить новый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».
В связи с нахождением достопримечательности в пограничной зоне всем индивидуальным туристам перед ее посещением необходимо получить пропуск.
Заявление на индивидуальный пропуск в пограничную зону нужно подать заранее через интернет-портал «Госуслуги»:
- для взрослых – к заявлению необходимо приложить копию паспорта (1 страница, прописка),
- для детей – заявление от законного представителя, копию свидетельства о рождении, копию прописки.
Также заявление можно подать на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области pu.pskovobl@fsb.ru:
- для взрослых – скан заявления, скан паспорта (1 страница, прописка),
- для детей – скан заявления, скан свидетельства о рождении и прописки.
Бланки заявления можно найти в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.
Кроме того, можно оформить коллективный пропуск для физических лиц. Для этого необходимо одному человеку оформить на себя заявление и приложить таблицу, в которой будут прописаны следующие данные на каждого человека в группе:
- ФИО;
- дата рождения;
- возраст;
- гражданство;
- паспортные данные (полностью);
- место жительства (прописка).
Срок изготовления пропуска:
- для граждан РФ – 15 рабочих дней,
- для иностранных граждан – 30 рабочих дней.
Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обратиться по телефону: +7 (8112) 698-267 (Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, бюро пропусков).
Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.
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Для посещения нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» нужны пропуска