В Палкино столкнулись два легковых автомобиля

20:14, 01 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 1 октября, около 19 часов вечера в Палкино произошло ДТП при проезде перекрестка. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лада» 10-ой модели, двигавшийся со стороны поликлиники к проезду между домами 10 и 12 по улице Островской, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Джелли», сообщает корреспондент газеты «Льновод». В результате произошло столкновение. Автомобили получили повреждения. На месте работает дорожная патрульно-постовая служба.

Напомним, днем ранее, 29 сентября, на этом же месте произошло подобное ДТП. К счастью, никто из водителей и в этот раз не пострадал.