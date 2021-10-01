Заявку на кредит в Сбербанке теперь можно подать через банкомат

23:00, 01 октября 2021, ПАИ

Сбербанк начал принимать заявки на кредиты через банкоматы, сообщает Telegram-канал «Экономика». Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная – 5 млн рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 млн – для остальных клиентов. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. Срок принятия решения – от 2 минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.

Для оформления заявки нужно авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершении ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Заявку достаточно подтвердить вводом ПИН-кода карты, после она направляется на рассмотрение.