«Псковэнергосбыт» подвёл итоги осенней акции

13:37, 02 октября 2021, ПАИ

Итоги акции «Личный отличный! Осень-21» подвёл «Псковэнергосбыт». Напомним, компания предложила жителям Пскова и Псковского района открыть с 23 августа по 23 сентября личный кабинет на сайте pskovenergosbit.ru и оплатить с помощью этого сервиса задолженность.

Полностью выполнил условия акции 181 потребитель. Призы за выбор оптимального сервиса для контроля показаний, начислений и платежей — скидки на билеты в Псковский театр драмы имени Пушкина, а также подарки от сети магазинов «Мир красоты» в Пскове.

Добавим, функционал личного кабинета потребителя на сайте АО «Псковэнергосбыт» уже оценили почти 35 тысяч абонентов Псковской области. Только в августе граждане совершили в личном кабинете более 9,5 тысячи платежей.

КОНКРЕТНО

Как открыть личный кабинет потребителя?

Для регистрации в личном кабинете нужно:

– зайти по ссылке fl.pskovenergosbit.ru/login, ввести адрес своей электронной почты и пароль,

– перейти по присланной на почту ссылке в личный кабинет.

Как привязать лицевой счёт?

Ввести в предложенные сервисом графы свой номер лицевого счёта (он указан в квитанции под штрих-кодом) и точную сумму последнего платежа или другую предлагаемую сумму через точку без пробелов. Чтобы добавить второй и последующие лицевые счета, нужно зайти в раздел «Управление» (правый верхний угол, треугольник рядом с номером первого лицевого счёта).