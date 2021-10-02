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Культура

Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

Для вас мы узнали:

  1. в проекте Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» приняли участие 42 псковича;
  2. в завершение проекта планируется пригласить талантливых детей в Москву, где они смогут выступить на большой сцене;
  3. проект в перспективе может стать основной для разработки оригинальных туристических маршрутов по местам музыкальной истории России;
  4. Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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