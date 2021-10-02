Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсудили в медиацентре ПАИ

15:32, 02 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

Для вас мы узнали:

в проекте Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» приняли участие 42 псковича; в завершение проекта планируется пригласить талантливых детей в Москву, где они смогут выступить на большой сцене; проект в перспективе может стать основной для разработки оригинальных туристических маршрутов по местам музыкальной истории России; Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО.

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