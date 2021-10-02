Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».
Для вас мы узнали:
- в проекте Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» приняли участие 42 псковича;
- в завершение проекта планируется пригласить талантливых детей в Москву, где они смогут выступить на большой сцене;
- проект в перспективе может стать основной для разработки оригинальных туристических маршрутов по местам музыкальной истории России;
- Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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