Мужчину с признаками наркотического опьянения задержали в Острове

17:42, 02 октября 2021, ПАИ

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчину с признаками наркотического опьянения в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Росгвардии совместно с оперативниками ОМВД России по Островскому району при проведении профилактических мероприятий в Острове задержали 25-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения.

При досмотре у мужчины обнаружили полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Задержанный будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.