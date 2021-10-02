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Происшествия

Мужчину с признаками наркотического опьянения задержали в Острове

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчину с признаками наркотического опьянения в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Росгвардии совместно с оперативниками ОМВД России по Островскому району при проведении профилактических мероприятий в Острове задержали 25-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения.

При досмотре у мужчины обнаружили полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Задержанный будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.

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