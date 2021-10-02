Главврач псковской инфекционки рассказала об интересных клинических случаях субботнего приема

23:13, 02 октября 2021, ПАИ

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте рассказала об интересных клинических случаях субботнего приема пациентов.

Двое пациентов пришли на контрольные осмотры после лечения в ПОИБ и реанимационного этапа.

Первый пациент 70-и лет в феврале 2021 года перенёс коронавирусную инфекцию тяжелого течения, КТ – 70%. По данным контрольного КТ грудной клетки, сейчас легкие находятся в норме. Отмечается полный регресс ранее выявленных изменений и клинических проявлений.

Следующая пациентка 47-и лет в июне перенесла тяжёлую форму COVID -19. В ходе обследования была установлена бронхиальная астма. При детальном сборе анамнеза выяснилось, что бронхообстуктивный синдром был и ранее, на фоне профессиональных аллергенов. После перенесенной коронавирусной инфекции клиника развернулась. Начата базисная терапия.

Кроме того, главврач рассказала о пациентке, которая 2 года назад перенесла микоплазменную пневмонию. Повторейко отметила, что сейчас у девушки «дебютировала аспириновая триада» – потерян контроль. Коллегиально принято решение о назначении биологической терапии.

«Очень интересный и в тоже время сложный клинический случай», – так отозвалась Анастасия Повторейко о последнем пациенте. Девушка с детства страдает бронхоэктатической болезнью. Летом развилось легочное кровотечение. В настоящее время проводится дифференцировка с туберкулёзом, микобактериозом, бронхиолитом. «Для уточнения диагноза необходимо комплексное обследование, в том числе консультация в референсном центре», - заметила главврач.

«Каждый случай индивидуален, требует индивидуального подхода и терапии. – отметила в своем посте Повторейко. – Время на приём варьирует, иногда достаточно 15-20 минут, а бывает в 40-50 минут не уложиться! Искренне рада, что пациенты возвращаются, в том числе, чтобы сказать спасибо!».