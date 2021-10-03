Псковича задержали за хищение бутылки рома

16:21, 03 октября 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении бутылки рома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку рома.

По данному факту проводится проверка, отмечается в сообщении.