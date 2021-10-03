Гендиректор BioNTech: Новая вакцина может понадобиться миру уже в следующем году

20:42, 03 октября 2021, ПАИ

Необходимости в использовании новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет, однако они могут понадобиться миру в следующем году, сообщил генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин в интервью газеты Financial Times.

По его словам, существующие сейчас в мире штаммы коронавируса более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин. Однако он подчеркнул, что новые штаммы, которые смогут «обманывать» иммунитет, появятся в будущем, и это потребует разработки новых препаратов.

Ученый отметил, что вирус продолжит адаптироваться к существующим условиям, поэтому с инфекцией следующего поколения иммунитету, вероятно, будет справиться сложнее.