Представитель Китая заявил, что в будущем мир столкнётся с «вирусом Х»

22:41, 03 октября 2021, ПАИ

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнётся с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер противодействия, сообщило РИА Новости.

Гао Фу уверен, что в будущем мир столкнётся с «вирусом Х», характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.

Эксперт заявил, что человечеству необходимо решать проблему общими усилиями, и предложил четыре принципа работы: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и координация (coordination).

Особо Гао Фу отметил обмен информацией, так как именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил учёным во всём мире приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.