Ученые и педагоги ведущих российских вузов преподают в Школе молодых ученых ПсковГУ

11:23, 04 октября 2021, ПАИ

Ежегодная Школа молодых ученых по экологическому и биотехнологическому направлению начала работу в Псковском государственном университете. Проект курирует сетевая лаборатория комплексных экологических исследований вуза в рамках проекта Российского научного фонда. Стартовала школа на Третьем Всероссийском микробиологическом конгрессе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На протяжении двух недель ведущие учёные из центральных вузов и НИИ РФ, а также специалисты лаборатории комплексных экологических исследований проводят лекционные и практические занятия по прикладным аспектам современной экологии и фотобиотехнологии для студентов и аспирантов ПсковГУ.

В программе школы запланированы лекции и практические занятия по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим.

Как рассказала заместитель директора Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Ольга Лихачева, значимость проекта «Школа молодых ученых» заключается в том, что статусные ученые и преподаватели делятся своими наработками со слушателями, демонстрируют свой опыт и успехи. «Это ведущие научно-исследовательские учреждения, которые работают на национальном уровне и, соответственно, обогащают знания наших студентов, - подчеркнула Ольга Лихачева. - Кроме того, это стимулирует разнообразие направлений деятельности: они помогают нашим студентам сориентироваться в выборе своего будущего профессионального пути и в выборе той научной работы, которой студенты хотят заниматься».

В числе лекторов школы заявлены такие ученые, как директор обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков, заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова, проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, сотрудники биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова – профессор кафедры биоинженерии Алексей Соловченко, научный сотрудник кафедры биофизики Дарья Тодоренко, сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачева, Татьяна Дрозденко.

По мнению Анатолия Цыганкова, проект интересен не только вузу, но и студентам, для них таким образом стираются границы между маленькими городами, региональными вузами и столичными. Кроме того, по словам учёного, подобные встречи позволяют оценить разницу между региональными и столичными преподавателями и студентами.

В Третьем Российском микробиологическом конгрессе, который прошёл на базе ПсковГУ, приняли участие более 300 ученых-микробиологов. Впервые за историю конгресса по инициативе псковского вуза была организована секция медицинской микробиологии. Эта тема крайне актуальна, поскольку уже сейчас вуз делает серьезную ставку на подготовку медкадров для региона. Направление «Биомедицина» уже появилось в университете, стоит задача – его развивать благодаря сетевому взаимодействию с ведущими вузами страны и ближнего зарубежья.

«Часть занятий, которые пройдут в рамках курса по этому направлению подготовки, будут организованы онлайн и очно, - рассказал один из лекторов направления, аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Алкин. - Кроме того, обязательно будут летние практики, которые, как мы надеемся, помогут студентам лучше освоиться с оборудованием. Так как направление биомедицинское, здесь очень важно, чтобы они не только теорию знали, но и, так сказать, руками попробовали себя в реальных клинических задачах».

Молодой ученый, который приехал на Российский микробиологический конгресс, совсем скоро станет приезжать в Псков чаще, так как будет преподавать биомедицину в Псковском университете. Темы его курсов будут связаны с гистологией, теорией эволюции и фармакологии.

Добавим, Псковский государственный университет недавно вошел в программу Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030», одним из стратегических проектов вуза является создание непрерывной цепочки подготовки и развития медицинских кадров, начиная от школы до многопрофильного портфеля программ дополнительного образования врачей.