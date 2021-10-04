Бутылку виски пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

11:42, 04 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии 4 октября задержали мужчину, подозреваемого в попытке украсть бутылку виски, сообщили Псковскому агентству информции в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 октября около половины второго ночи экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как оказалось, 21-летний молодой человек пытался вынести из магазина бутылку виски, не заплатив за нее. Кроме того, в этом же магазине в 06:42 41-летний пскович похитил из торгового зала кондитерские изделия и одежду. Обоих мужчин задержали, для дальнейшего разбирательства они переданы сотрудникам полиции.