Девять учителей приехали в Псковскую область по программе «Земский учитель» за два года

15:35, 04 октября 2021, ПАИ

Девять учителей приехали в Псковскую область по программе «Земский учитель» за два года. Об этом сообщила вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

В 2020 году в рамках этой программы в школах Псковской области приступили к работе пять педагогов, в 2021 году – четыре человека. Вера Емельянова отметила, что сельский учитель имеет дополнительные льготы для оплаты коммунальных услуг и на проезд к месту работы.

По словам вице-губернатора, программа находится в совместном финансировании средств федерального и регионального бюджета и только начинает обороты. Она подчеркнула, что не каждый регион имеет такое количество сельских школ, и это накладывает определенной отпечаток: не все хотят ехать преподавать в отдалённые места.

Также Вера Емельянова обратила внимание на то, что в регионе активно проводятся программы, популяризирующие профессию. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал более масштабно проводить профессиональные конкурсы на звание лучшего учителя, и подчеркнула, что в таких мероприятиях задействованы сотни учителей. Вера Емельянова отметила, что в Псковской области на данный момент работают 400 заслуженных учителей РФ, что также является важным стимулом для профессиональной работы.