Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Девять учителей приехали в Псковскую область по программе «Земский учитель» за два года

Девять учителей приехали в Псковскую область по программе «Земский учитель» за два года. Об этом сообщила вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

В 2020 году в рамках этой программы в школах Псковской области приступили к работе пять педагогов, в 2021 году – четыре человека. Вера Емельянова отметила, что сельский учитель имеет дополнительные льготы для оплаты коммунальных услуг и на проезд к месту работы. 

По словам вице-губернатора, программа находится в совместном финансировании средств федерального и регионального бюджета и только начинает обороты. Она подчеркнула, что не каждый регион имеет такое количество сельских школ, и это накладывает определенной отпечаток: не все хотят ехать преподавать в отдалённые места.

Также Вера Емельянова обратила внимание на то, что в регионе активно проводятся программы, популяризирующие профессию. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал более масштабно проводить профессиональные конкурсы на звание лучшего учителя, и подчеркнула, что в таких мероприятиях задействованы сотни учителей. Вера Емельянова отметила, что в Псковской области на данный момент работают 400 заслуженных учителей РФ, что также является важным стимулом для профессиональной работы. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

04 октября 2021

Тройное ДТП произошло в Порховском районе
04 октября 2021

Посвященное Дню образования ОМОН мероприятие прошло в Пскове
04 октября 2021

Псковичам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом
04 октября 2021

Кому нужен пропуск в Самолву
04 октября 2021

Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня отца
04 октября 2021

До 500 рублей штрафа получат хулиганы, разгромившие Финский парк
04 октября 2021

Обновленный автобусный маршрут №5 связал три крупных района Пскова

04 октября 2021

Невельский суд рассмотрел уголовное дело в отношении петербуржца

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...